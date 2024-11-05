Жінка померла на операційному столі, а коли ожила – "побачила неможливе"

Вона каже, що повернутися назад у своє тіло було схоже на "пірнання у крижану воду".

Жінка, яка перебувала на межі життя і смерті під час операції на головному мозку, "літала над плечем лікаря" і бачила деталі, які не повинна була бачити.

Про це пише Mirror.

Випадок Пем Рейнольдс Ловері – один із найбільш задокументованих і значущих історій про "досвід на межі життя і смерті" в історії. Подкастерка Крістіна Рендалл, яка детально досліджувала цей випадок, пояснює, що Пем відчувала симптоми запаморочення, тимчасової втрати мови і нападів паралічу. Сканування показало, що у неї була велика аневризма близько до стовбура мозку.

Через розташування аневризми операція з її видалення була б надзвичайно ризикованою. Крістіна розповіла: "У крайньому випадку нейрохірург з Неврологічного інституту Барроу у Феніксі, штат Арізона, вирішив, що рідко виконувана процедура, яка називається операція "стендстайл", може підвищити шанси Пем на виживання".

Операція "зупинки серця" ефективно знижує життєві показники пацієнта до стану, близького до смерті. Крістіна пояснила: "Температуру тіла Пем знизили до 50° за Фаренгейтом (або 10° за Цельсієм), її дихання і серцебиття повністю зупинилися, а кров повністю відкачали з її голови".

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Як завжди, очі Пем були заклеєні скотчем, а на вуха надягли навушники, які відтворювали серію гучних звуків годинника. Ці звуки, які були б дуже дратівливими, якби Пем була притомною, дозволили анестезіологу переконатися, що мозок пацієнтки не проявляє жодної активності.

Але попри це, Пем розповіла про низку неймовірних переживань, коли вона була технічно "мертвою". Пем, яка була музиканткою, ідентифікувала безперервний тон, що відповідав ноті Ре. Цей звук якимось чином підняв її свідомість з тіла."Пем сказала, що під час цього вона почувалася більш усвідомленою, ніж зазвичай, і її зір був більш сфокусованим і чітким, ніж зазвичай... Її відчуття стали настільки гіперусвідомленими, що здавалося, ніби у неї було понад п'ять органів чуття", - продовжила Крістіна.

Із таким неприродно чітким сприйняттям Пем спостерігала, як хірурги свердлили її череп, щоб дістатися аневризми.

"Вона бачила електричну пилку, яку витягли, щоб використовувати її, і описала її як схожу на електричну зубну щітку".

Було багато промовистих деталей, які змусили експертів повірити, що Пем якимось чином стала свідком драматичної процедури з порятунку життя, перебуваючи поза межами власного тіла. В одному з інтерв'ю Пем згадувала: "Я дивилася донизу на тіло. Я знала, що це моє тіло, але мені було байдуже. Моя точка зору була начебто на плечі лікаря. Я пам'ятаю інструмент в його руці, він був схожий на ручку моєї електричної зубної щітки. Я припустила, що вони збираються розрізати череп пилкою. Я чула термін "пила", але те, що я побачила, було більше схоже на дриль, ніж на пилу – у нього навіть були маленькі біти, які зберігалися в цьому кейсі, схожому на кейс, в якому мій батько зберігав свої торцеві ключі, коли я була дитиною".

Пем Рейнольдс

Пем навіть пам'ятала деталі розмов, які вели лікарі та медсестри, коли її оперували. Але коли вона спокійно спостерігала за операцією, то зрозуміла, що вона не одна. Крістіна розповіла: "Коли вона спробувала розібрати цифри, то зрозуміла, що це були її бабуся, дядько та інші померлі люди, яких вона знала".

Зокрема, за словами Пем, її покійний дядько, який помер, коли йому було лише 39 років, ніби виконував роль гіда. Вона продовжила: "Мій дядько був тим, хто привів мене назад до тіла, але коли я дійшла до того місця, де було тіло, я подивилася на цю штуку і точно не захотіла туди залізти".

Пем сказала, що її тіло мало "неживий" вигляд, і вона не хотіла повертатися в нього. Вона продовжила: "Я не хотіла туди залазити, але він продовжував мене вмовляти: "Це як пірнати в басейн, просто стрибай". Він підштовхнув мене, трохи допоміг мені".

Вона згадувала, що відчуття, коли вона знову увійшла в своє тіло, було схоже на "стрибок у крижану воду".

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Після виснажливої семигодинної процедури Пем відвезли до реанімації. Щойно вона отямилася, вона приголомшила лікарів своїми спогадами про те, що сталося, поки вона була технічно "мертвою".

Деякі скептики намагалися розвінчати історію Пем, припускаючи, що це може бути випадком анестезійної свідомості – стану, коли пацієнти можуть пригадувати деталі операції, попри те, що вони перебувають під загальною анестезією.

Але в цьому випадку очі Пем були заклеєні скотчем, а її слух був би заблокований гучними звуковими клацаннями, що лунали з навушників.

Кардіолог Майкл Сабом переконаний, що випадок Пем – справжній, і він знає понад сотню випадків, коли люди, які перебували під наркозом або були серйозно травмовані, мали досвід, який натякає на якесь життя після смерті.

Нагадаємо, жінка померла і ожила через 11 хвилин. Вона розповіла, що бачила "в раю і в пеклі".

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