Про що не можна нікому розповідати, навіть близькі не повинні знати про це

Якщо розказати про свої мрії чи задуми комусь, вони ніколи не збудуться. Напевно, кожен хоч раз був у такій ситуації, коли ділився зі своїми рідними або друзями якоюсь ідеєю, а заплановане чомусь зривалося. Психологи говорять, що цьому є причина, і ось яка.

Чому ніколи не можна говорити про свої плани іншим людям

Якщо ви маєте якийсь план, заповітну мрію чи бізнес-ідею, то не треба про це говорити навіть самим близьким людям. По-перше, якщо ви це скажете вслух, ваш мозок сприйме цю інформацію, як виконане завдання. І ви вже не зможете досягнути поставленої мети. Тому краще мовчати про свій задум, поки ви не запустите процес його реалізації.

По-друге, щоб уникнути пліток чи заздрісних поглядів, краще спочатку зробити все, що ви задумали, а потім просто повідомити про свої результати. Бо вас почнуть критикувати чи відмовлятимуть, тому ви взагалі можете не приступити до виконання свого задуму.

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