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Про що не можна нікому розповідати, навіть близькі не повинні знати про це

Про що не можна нікому розповідати, навіть близькі не повинні знати про це

Про що не можна говорити іншим / Фото: Freepik

Психологи рекомендують дотримуватися простого правила, щоб усі ваші плани та мрії збувалися.

Якщо розказати про свої мрії чи задуми комусь, вони ніколи не збудуться. Напевно, кожен хоч раз був у такій ситуації, коли ділився зі своїми рідними або друзями якоюсь ідеєю, а заплановане чомусь зривалося. Психологи говорять, що цьому є причина, і ось яка.

Чому ніколи не можна говорити про свої плани іншим людям

Якщо ви маєте якийсь план, заповітну мрію чи бізнес-ідею, то не треба про це говорити навіть самим близьким людям. По-перше, якщо ви це скажете вслух, ваш мозок сприйме цю інформацію, як виконане завдання. І ви вже не зможете досягнути поставленої мети. Тому краще мовчати про свій задум, поки ви не запустите процес його реалізації.

По-друге, щоб уникнути пліток чи заздрісних поглядів, краще спочатку зробити все, що ви задумали, а потім просто повідомити про свої результати. Бо вас почнуть критикувати чи відмовлятимуть, тому ви взагалі можете не приступити до виконання свого задуму.

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