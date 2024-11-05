На Запоріжжі підліток стріляв у собаку та публікував знущання в Мережі

З хлопцем та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські.

В Запорізькій області, неповнолітній хлопець знущався з безпритульної тварини. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

4 листопада під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому неповнолітній хлопець стріляє з пневматичної рушниці в бездомну собаку.

"Працівники відділення №2 (Вільнянськ) Запорізького райуправління поліції встановили особу "стрілка" – ним виявився учень 9 класу місцевої школи", – ідеться в повідомленні.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статтею 299 ККУ – Жорстоке поводження з тваринами.

Також на батьків складено протокол на підставі ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадаємо, хаскі, що гуляв з господарем у міському парку, напав на чорного лебедя.

Читайте також: