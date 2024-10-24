В Івано-Франківську собака під час прогулянки парком загриз чорного лебедя: відео

Адміністрація парку хоче добитися для порушника правил вигулу тварин не тільки адміністративного покарання.

У четвер, 24 жовтня, в Івано-Франківську собака породи хаскі, який гуляв з господарем у міському парку, напав на чорного лебедя на острівці посеред озерця.

Відео цього жахливого випадку опублікували в соцмережах.

Як видно на опублікованих кадрах, господар довго не міг вгамувати свого вихованця, який не виконував його команд і влаштував полювання на інших птахів, плаваючи озером.

В Івано-Франківську собака під час прогулянки парком загриз чорного лебедя

На місце пригоди очевидці цього інциденту викликали поліцію.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, правоохоронці встановили особу 27-річного власника агресивного собаки і склали на нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер йому загрожує штраф із конфіскацією тварини.

Директорка КП “Центр розвитку міста та рекреації”, яке опікується парком, Руслана Василюк повідомила місцевому виданню “Галка”, що пара чорних лебедів жила у парку від 2018 року. Вона також наголосила на тому, що цей жорстокий випадок стався на очах відвідувачів парку, зокрема неповнолітньої дитини.

“Така картина не для слабких нервів. Тому ми закликаємо власників чотирилапих дотримуватися правил вигулу собак і не відпускати їх з повідців”, - зауважила вона.

Руслана Василюк додала, що адміністрація парку хоче добитися для порушника не тільки адміністративного покарання у вигляді мінімального штрафу.

“Ми написали заяву про вчинення правопорушення, а далі вже будуть розглядати, яку кваліфікацію присвоїти цій справі”, – сказала вона.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині бура ведмедиця, захищаючи двійко своїх ведмежат, пошматувала 50-річного мешканця Прикарпаття, який пішов до лісу по гриби.

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