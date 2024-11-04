В НАТО зробили заяву про участь військ КНДР у війні проти України

В НАТО заявили, що знають про співпрацю РФ не лише із Північною Кореєю.

На тлі направлення військових Північної Кореї до РФ для їх участі в агресивній війні союзники по НАТО мають поставити Україні все необхідне для досягнення перемоги в боротьбі проти вторгнення, адже присутність північнокорейських військ на боці Росії є фактом значної ескалації.

Про це в Берліні під час спільної пресконференції з федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте 4 листопада.

"Північнокорейські війська залучили у Росії проти України, і це є значною ескалацією. Це робить нас навіть більш сфокусованими та відданими, щоб надати Україні все, чого вона потребує, щоб боротися як проти Росії, так і проти північнокорейських військових", - зазначив Рютте.

Він нагадав, що Німеччина вже спрямувала в Україну військову допомогу на 28 млрд євро і стала другою країною за обсягом такої допомоги після США.

"Ми маємо продовжувати працювати, щоб наше оборонне виробництво було прискорене, та забезпечити, що Україна може перемогти і що Путін не досягне успіху в Україні", - наголосив Рютте.

Він також нагадав про тісну співпрацю НАТО з Індо-Тихоокеанськими партнерами для відповіді на напругу, яку такі дії викликають. Зокрема, Альянс зміцнює зв’язки у сфері безпеки із Республікою Корея, Японією, Австралією та Новою Зеландією.

"За цього нового розвитку ми маємо зробити все що можемо, аби не лише Євроатлантична безпека, але також Індо-Тихоокеанська безпека були захищеними", - сказав Рютте.

Китай також надає Росії товари подвійного призначення і допомагає оминати санкції, додав Рютте.

"Безумовно, Іран також допомагає Росії в її воєнних зусиллях. Це є для нас мотивом робити більше, щоб відповісти на цей дуже серйозний розвиток та ескалацію", - додав він.

Нагадаємо, стало відомо, дщо в перші дні великої війни Росія запропонувала Україні мирну угоду, яка за багатьма пунктами була схожа на вимоги "капітуляції".

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