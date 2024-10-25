Путін заявив, що отримав від України "секретну пропозицію"

Що саме було у пропозиції диктатор не сказав.

Російський диктатор Путін заявив, що на вересневій Генасамблеї ООН у Нью-Йорку представник Туреччини отримав від України пропозицію для Росії і передав цю інформацію у Кремль.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками саміту БРІКС, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

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"Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики", - заявив він.

Путін, за його словами, був готовий погодитися на пропозицію, але оприлюднення президентом України Володимиром Зеленським "Плану перемоги", перекреслила можливість переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміті БРІКС, який відбувся у російській Казані, знову заявив про необхідність якнайшвидше добитися деескалації “військового конфлікту” в Україні та прокласти шлях до його політичного врегулювання.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики оцінили результативність саміту БРІКС.

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