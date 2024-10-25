Експерт пояснив, чому Росія не прагне втягувати Білорусь у війну проти України

Росії не вигідно, щоб Білорусь була прямо залучена до війни проти України, оскільки Кремль використовує Мінськ як військовий хаб.

Таку думку в етері Еспресо висловив аналітик Програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Павло Радь.

"Поки що не слід занадто хвилюватись щодо Білорусі. Зокрема, про те, що Лукашенко може залучити свої війська у війні проти України. На мою думку, Москві невигідно залучати Білорусь у війні. Такий сценарій малоймовірний. Оскільки РФ має під боком таку собі тиху гавань, країну в якій спокійно виготовляють продукцію воєнного призначення та паливно-мастильні матеріали для потреб російської армії. До того ж як ми знаємо, Україна не завдає ударів по території Білорусі, на відміну від Росії", - пояснив Радь.

Він зазначив, що наразі є небагато деталей щодо проведення спільних навчань Білорусі та РФ наступного 2025 року.

"Росія й Білорусь матимуть спільні військові навчання “Захід” у 2025 році. Востаннє їх проводили у 2021 році. Саме після тих навчань Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Втім, сьогодні в нас є дуже мало деталей щодо формату проведення цих навчань. Тому зараз аналізувати й прогнозувати, як пройдуть ці навчання не варто, але й перейматись щодо спільних навчань РФ та Білорусі теж не слід", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про наступ на Україну армії РФ з території його країни.

Крім того, ми раніше інформували, що Лукашенко розповів, про що шкодує Путін у війні з Україною.

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