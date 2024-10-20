Нічна атака по Україні: білоруси збили один із "Шахедів"

До Білорусі залетіли три ударні безпілотники "Шахед", якими російська армія атакує Україну.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Наразі відомо, що "Шахед" збитий силами ППО РБ над Єльським районом. Вибух було чутно одразу в кількох навколишніх населених пунктах.

В ніч проти 20 жовтня до Білорусі з України залетіли щонайменше 3 російських дрони-камікадзе типу "Шахед".

Загалом за інформацією Повітряних Сил ЗСУ, за ніч до Білорусі відлетіли і не повернулися 2 БПЛА.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив своїм військовим збивати безпілотники над територією своєї країни.

Право на застосування зброї та спеціальних засобів на збиття БПЛА поряд з білоруськими військововими та силовиками органів внутрішніх справ отримали також співробітники інших воєнізованих організацій.

3 жовтня моніторинговий канал "Бєларускі Гаюн" повідомляв, що три "Шахеди" залетіли з Чернігівської області в напрямку Гомельської області в Білорусі. В цей час у повітрі перебував вертоліт з Лукашенком на борту.

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