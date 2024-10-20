Ночная атака по Украине: белорусы сбили один из "Шахедов"

В Беларусь залетели три ударных беспилотника "Шахед", которыми российская армия атакует Украину.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

Известно, что "Шахед" сбит силами ПВО РБ над Йельским районом. Взрыв было слышно сразу в нескольких окрестных населенных пунктах.

В ночь на 20 октября в Беларусь из Украины залетели, по меньшей мере, 3 российских дрона-камикадзе типа "Шахед".

В целом по информации Воздушных Сил ВСУ, за ночь в Беларусь залетели и не вернулись 2 БПЛА.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил своим военным сбивать беспилотники над территорией своей страны.

Право на применение оружия и специальных средств на ущерб БПЛА наряду с белорусскими военными и силовиками органов внутренних дел получили также сотрудники других военизированных организаций.

3 октября мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что три "Шахеда" залетели из Черниговской области в направлении Гомельской области в Беларуси. В это время в воздухе находился вертолет с Лукашенко на борту.

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