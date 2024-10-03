"Шахеды" залетели в Беларусь во время полета вертолета Лукашенко

Три российских дрона "Шахед" залетели днем 3 октября в Беларусь. В это время день в небе находится вертолет самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговых телеграм-каналов, около 12:55 три "Шахеда" залетели из Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

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Два из этих дронов перелетели в район Новой Гуты и двигаются курсом на Гомель. Еще один зашел в районе Лоева и двигается в направлении Хойников.

"Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который напрявляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи", – указано в заявлении.

Напомним, в ночь на 26 сентября во время атаки по Украине по меньшей мере четыре российских "Шахеда" залетели в Беларусь. Один из них даже не пролетал над территорией Украины.

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