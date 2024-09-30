Беларусь неожиданно начала проверку вооруженных сил

Основное внимание проверки в Беларуси сосредоточено на подразделениях ВВС и ПВО.

В Беларуси с 30 сентября начался очередной этап проверки военных подразделений. Возглавляет ее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель Министра обороны. Основное внимание уделяется готовности воинских частей, а также подразделениям ВВС и ПВО выполнять свои задачи.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.

В процессе проверки предусмотрено постепенное расширение мероприятий по привлечению всех полигонов Вооруженных Сил для проведения учебно-боевых задач. Военнослужащим, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, необходимо будет выполнить ряд задач по подготовке вооружения и техники к использованию и отправиться в определенные районы.

В ходе проверки запланированы перемещения военной техники, что может повлечь за собой временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу, стартующую 1 октября. В этом приіве примут участие 133 тысяч человек, что на 3000 больше, чем в предыдущей осенней кампании.

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