Российские беспилотники "Орлан": в Defense Express "раскрыли" ресурсы дронов

Россияне утверждают, что во время обучения ресурсу одного Орлана хватает на два-три месяца подряд.

Российские войска используют "Орлан" как один из основных разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом пишет Defense Express.

Как рассказал конструктор секретного "учебного центра СТЦ, с 2022 года центр существенно изменил процессы обучения операторов этих дронов. Сейчас его проводят в усиленном режиме по 12 часов в день вместо восьми, в общей сложности оператора готовят за месяц и из программы подготовки изъяли часть, которая" рассчитана на гражданское применение".

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Отмечается, что так называемое минобороны РФ издало пожелания по усовершенствованию материально-технической базы центра, в то же время контракт пока не был запущен. Россияне в течение года планируют выйти на темпы подготовки в 1000 операторов, то есть более 80 человек в месяц.

Россияне утверждают, что во время обучения ресурсу одного "Орлана" хватает на два-три месяца подряд. Таким образом, если условно взять, что один БПЛА летает каждый день по 12 часов подряд семь дней в неделю, то ресурс одного "Орлана" может составлять 720-1080 часов, но, судя по всему, в реальности он будет меньше", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в обучении принимают участие военные, вообще не имеющие опыта эксплуатации БПЛА, тем более самолетного типа. На выходе формируют экипажи, по меньшей мере, из трех человек — пилот, оператор оборудования и техник.

Напомним, ВСУ удалось ликвидировать редкий БПЛА "Орлан-30 " армии РФ.

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