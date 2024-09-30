Російські безпілотники "Орлан": у Defense Express "розкрили" ресурси дронів

Росіяни стверджують, що під час навчання ресурсу одного "Орлана" вистачає на два-три місяці поспіль.

Російські війська використовують "Орлан" як один з основних розвідувальних безпілотних літальних апаратів.

Про це пише Defense Express.

Як розповів конструктор секретного" навчального центру СТЦ, від 2022 року центр суттєво змінив процеси навчання операторів цих дронів. Зараз його проводять в посиленому режимі по 12 годин на день замість восьми, загалом оператора готують за місяць і з програми підготовки вилучили частину, яка "розрахована на цивільне застосування".

Також читайте ЗСУ можуть втримати Вугледар: у BILD назвали ключову умову

Зазначається, що так зване міноборони РФ видало побажання з удосконалення матеріально-технічної бази центру, водночас контракт поки що не було запущено. Росіяни упродовж року планують вийти на темпи підготовки у 1000 операторів, тобто понад 80 осіб на місяць.

"Росіяни стверджують, що під час навчання ресурсу одного "Орлана" вистачає на два-три місяці поспіль. Таким чином, якщо умовно взяти, що один БПЛА літає кожен день по 12 годин поспіль сім днів на тиждень, то ресурс одного "Орлана" може становити 720-1080 годин, але, судячи з усього, в реальності він буде меншим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що у навчанні беруть участь військові, які взагалі не мають досвіду експлуатації БПЛА, тим паче літакового типу. На виході формують екіпажі щонайменше з трьох осіб - пілот, оператор обладнання та технік.

Нагадаємо, ЗСУ вдалося ліквідувати рідкісний БпЛА "Орлан-30" армії РФ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.