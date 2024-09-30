Білорусь несподівано почала перевірку збройних сил

Основна увага перевірки в Білорусі зосереджена на підрозділах ВПС і ППО.

В Білорусі з 30 вересня розпочався черговий етап перевірки військових підрозділів. Очолює її начальник Генерального штабу Збройних Сил, перший заступник Міністра оборони. Основна увага приділяється готовності військових частин, а також підрозділів ВПС і ППО виконувати свої завдання.

Про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.

У процесі перевірки передбачено поступове розширення заходів із залученням усіх полігонів Збройних Сил для проведення навчально-бойових завдань. Військовослужбовцям, у тому числі військовозобов'язаним, які були призвані із запасу, необхідно буде виконати ряд завдань з підготовки озброєння та техніки до використання і вирушити в визначені райони.

Під час перевірки заплановані переміщення військової техніки, що може спричинити тимчасові обмеження руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову на строкову військову службу, який стартує 1 жовтня. У цьому призові візьмуть участь 133 тисячі осіб, що на 3000 більше, ніж у попередній осінній кампанії.

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