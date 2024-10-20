Військовий озвучив головні питання щодо вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО - це в інтересах самих США. Україна була б там єдиною країною, яка знає взагалі, що таке сучасна війна.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, до НАТО входять переважно держави, які роками боролись з мілітаризацією.

"Вони сильно ослабли, як і Захід в цілому, що виглядає дуже пасивно. Але щось вони не дуже хочуь нас брати", - сказав Жорін.

Тоді як головне питання до України - яким буде статус окупованих територій.

"Адже ніхто не візьме нас в НАТО, поки йдуть бойові дії. Та й де буде ця лінія? Ворог щодня наступає та просувається. До того ж я абсолютно не вірю в те, що НАТО нас - чи взагалі когось - може справді захистити. В них є інструменти і зброя, але вони бояться їх використовувати. А просто гарантії росію точно не зупинять", - додав він.

Раніше військовий заявив, що Україна має право відновити свій ядерний арсенал, щоб мати власні гарантії безпеки.

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