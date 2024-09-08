Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт через російські дрони в Білорусі

Через розпорядження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка збивати у повітряному просторі Білорусі безпілотники, чиї б вони не були, може викликати різку реакцію його російського колеги Володимира Путіна.

Таку думку висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко в коментарі “24 каналу”.

За його словами, між Путіним та Лукашенком уже відбуваються тактичні конфлікти. Насамперед господар Кремля незадоволений тим, що Білорусь відвела частину військ від кордону з Україною.

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Латушко зауважив, що у відповідь на це Москва поставила Білорусі ультиматум: нафта по передоплаті. Крім цього, міністерство оборони Росії, яке зробило запит на озброєння в Білорусі відмовляється за нього платити, поки Лукашенко не поверне війська до кордонів з Україною.

Збиття російських дронів у повітряному просторі Білорусі може спровокувати Путіна на ще більш жорсткі заходи.

“Путін може сказати, що тоді не буде білоруського молока та м'яса в російських магазинах, буде нафта по передоплаті та підняття цін на газ. Зараз вони [Путін та Лукашенко] перетягують канат одне на одного, перевіряючи, хто витримає”,– пояснив білоруський опозиціонер.

Окрім того, Латушко наголосив, що через російські дрони, які залітають на територію Білорусі, білорусам варто шукати укриття, оскільки уламки збитих безпілотників теж можуть завдати шкоди.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення збивати російські "Шахеди", які заходять у повітряний простір РБ.

Лукашенко розгублений! Дрони вже в Білорусі!

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