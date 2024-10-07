Лукашенко дозволив збивати "Шахеди", які залітають до Білорусі

Про цей указ стало відомо якраз під час чергового візиту Лукашенка до РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив своїм військовим збивати безпілотники над територією своєї країни. Очевидно, йдеться про російські "Шахеди".

Про це йдеться в указі Лукашенка, про який стало відомо якраз під час його візиту до РФ.

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Як зазначається, документ ухвалено з метою "нормативного закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не тільки щодо авіамоделей та БПЛА, а й безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включаючи підводні та надводні судна, наземні апарати та комплекси, управління якими здійснюється дистанційним способом або в автоматичному режимі".

Право на застосування зброї та спеціальних засобів на збиття БПЛА поряд з білоруськими військововими та силовиками органів внутрішніх справ, отримали також співробітники інших воєнізованих організацій.

Це органи білоруської прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державна інспекція охорони тваринного та рослинного світу, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи.

Раніше Олександр Лукашенко прокоментував заліт "Шахедів" до Білорусі і поскаржився, що і українці, і росіяни нібито "не вміють керувати дронами".

3 жовтня моніторинговий канал "Бєларускі Гаюн" повідомляв, що три "Шахеди" залетіли з Чернігівської області в напрямку Гомельської області в Білорусі. В цей час у повітрі перебував вертоліт з Лукашенком на борту.

Також повідомлялося, що в білоруському селищі Калинковичі, ймовірно, вибухнув російський дрон. Після вибухув населеному пункті зникло електропостачання.

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