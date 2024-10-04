У Білорусі вибухнув російський безпілотник: що відомо про наслідки

У білоруському селищі Калинковичі, ймовірно, вибухнув російський дрон. Після вибуху у населеному пункті зникло електропостачання. Наразі інформації про місце влучання чи постраждалих немає.

Про це пишуть білоруські Telegram-канали "Белсат" та моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Звук вибуху місцеві жителі почули близько п'ятої години ранку 3 жовтня. За інформацією "Белсат", світло у Калинковичах зникло майже у наступну мить після вибуху.

"Рівно за 12 хвилин до цього [до вибуху – ред.] було повідомлення про захід "Шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря курсом на схід від Наровлі", – повідомив "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км. Тобто БпЛА типу "Шахед", який має середню швидкість приблизно 200 км/год, може подолати цей шлях за 11 хвилин.

"Траєкторія та швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас за нашими даними, у зазначений проміжок часу авіації ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалося", – зауважив канал моніторингової групи.

Наразі офіційні білоруські особи чи відомства не прокоментували ситуацію. Також невідомо, чи вибухнув безпілотник самостійно, чи був знищений силами протиповітряної оборони Білорусі.

Нагадаємо, російські дрони почали регулярно фіксувати у повітряному просторі Білорусі кілька місяців тому. На початку вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті визнав загрозу ударних дронів РФ та ухвалив рішення збивати "Шахеди", які залітають на територію РБ.

Напередодні, 3 жовтня, три російські "Шахеди" залетіли в повітряний простір Білорусі в той час, коли у небі перебував гелікоптер Лукашенка. Відомо, що російські дрони залетіли у Гомельську область транзитом через територію України.

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