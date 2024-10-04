В Беларуси взорвался российский беспилотник: что известно о последствиях

В белорусском поселке Калинковичи, вероятно, взорвался россииский дрон. После взрыва в населенном пункте исчезло электроснабжение. Пока информации о месте попадания или пострадавших нет.

Об этом пишут белорусские Telegram-каналы "Белсат" и мониторинговая группа "Белорускі Гаюн".

Звук взрыва местные жители услышали около пяти часов утра 3 октября. По информации "Белсат", свет в Калинковичах исчез практически сразу после взрыва.

"Ровно за 12 минут до этого [до взрыва – ред.] было сообщение о заходе "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движении в направлении Мозыря курсом к востоку от Наровли", – сообщил "Белорусский Гаюн".

Расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км. То есть БпЛА типа "Шахед", который имеет среднюю скорость примерно 200 км/ч, может пройти этот путь за 11 минут.

"Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в указанный промежуток времени авиации ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалось", — отметил канал мониторинговой группы.

Пока официальные белорусские лица или ведомства не прокомментировали ситуацию. Также неизвестно, сдетонировал ли беспилотник самостоятельно, был ли уничтожен силами противовоздушной обороны Беларуси.

Напомним, российские дроны начали регулярно фиксировать в воздушном пространстве Беларуси несколько месяцев назад. В начале сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то признал угрозу ударных дронов РФ и принял решение сбивать "Шахеды", которые залетают на территорию РБ.

Накануне, 3 октября, три российских "Шахеда" залетели в воздушное пространство Беларуси в то время, когда в небе находился вертолет Лукашенко. Известно, что российские дроны залетели в Гомельскую область транзитом через территорию Украины.

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