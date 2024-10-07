У ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на 6 млрд євро допомоги Україні

Посли ЄС мають зустрітися 8 жовтня для обговорення деталей цього плану.

ЄС рухається шляхом подолання вето Угорщини на фінансування України. Йдеться про суму в понад 6 млрд євро. В Євросоюзі вже знайшли один спосіб.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників, Європейська служба зовнішніх справ розглядає надання дозволу державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру, що в майбутньому дозволило б скерувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн Євросоюзу.

Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре пригрозив ЄС через питання біженців і міграційну суперечку.

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