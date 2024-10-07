Росіяни розстріляли полонених у Нью-Йорку: кадри потрапили в Мережу

В Мережі опублікували відео з доказом ще одного воєнного злочину окупантів. Момент розстрілу зафіксував розвідувальний дрон. На жорстокий вчинок окупантів відреагував уповноважений ВР з прав людини.

Всі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Окупанти розстріляли українських полонених

На це здатні лише рашисти! В Мережі опублікували відео з доказом ще одного воєнного злочину російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців у селищі Нью-Йорк Донецької області. Відповідні кадри з’явилися в неділю, 6 жовтня, у Telegram-каналі 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”.

Момент жорстокого злочину окупантів зафіксував розвідувальний дрон. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з підрозділів.

Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. На YouTube-каналі “Азову” опубліковане повне відео допиту полоненого росіянина, який розповів про обставини цього воєнного злочину. Зокрема, він сказав, що командування дало вказівку полонених не брати і розстрілювати українських бійців:

“З полоненими возитися ніколи. В полонених нікого не брати. Дали команду розстріляти. Взяли трьох – обнулити”.

А тим часом російські полонені, жуючи м'ятні цукерки, скаржаться, що в Україні їм не дають салат "Олів"є". А ще кажуть, що клімат їм не дуже подобається. День з військовополоненими росіянами провела журналістка ТСН Мар'яна Бухан. І ми хочемо, щоб ви побачили ці кадри.

Наших військовополонених розстрілюють на місці, а полонені росіяни живуть у чудових умовах, ще й жаліються, що їм “Олів’є” не дають!

Реакція омбудсмана

А тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу нового воєнного злочину російських окупантів – розстрілу беззбройних українських військових, які здалися в полон, у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі:

“Останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються в полон. Сьогодні в інтернеті зʼявилося чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі свого боку як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі в терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку”.

Волночас омбудсман підкреслив, що такі дії російських військових толеруються їхнім вищим керівництвом:

“Такі речі – це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація та перевірка кожного злочину і належне покарання!”.

Черговий жахливий злочин окупантів

На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами – не рідкість. Останнім часом у Мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео. Так, днями російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Ці кадри просто неможливо дивитися без люті.

Поранених добили

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою, пише Офіс генпрокурора.

Наразі здійснюються заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вказаного злочину.

Реакція омбудсмана

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже надіслав листи до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу такого злочину росіян.

Стратили полоненого мечем!

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. 17 вересня російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Омбудсман зауважив, що світ повинен припинити дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів.

Розстріляли військовополонених

В липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу безбройних українців поширили в Мережі 10 липня. Як пишуть у Мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

За цим фактом уже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського.

Водночас Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких РФ регулярно не дотримується – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема, Росією, полоненим мають бути гарантовані життя та гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім, за все рано чи пізно доведеться відповідати!

Нагадаємо, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу розстрілу беззбройних українських військових, які здалися в полон у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

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