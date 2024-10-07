Россияне расстреляли пленных в Нью-Йорке: кадры попали в Сеть

В Сети опубликовали видео с доказательством еще одного военного преступления окупантов. Момент расстрела зафиксировал разведывательный дрон. На жестокий поступок кафиров отреагировал уполномоченный ВР по правам человека.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Оккупанты расстреляли украинских пленных

На это способны только решисты! В Сети опубликовали видео с доказательством еще одного военного преступления российских окупантов, расстрелявших пленных украинских бойцов в поселке Нью-Йорк Донецкой области. Соответствующие кадры появились в воскресенье, 6 октября, в Telegram-канале 12-й бригады специального назначения "Азов".

Момент жестокого преступления окупантов зафиксировал разведывательный дрон. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из подразделений.

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство. На YouTube-канале "Азова" опубликовано полное видео допроса пленника россиянина, который рассказал об обстоятельствах этого военного преступления. В частности, он сказал, что командование дало указание пленных не брать и расстреливать украинских бойцов.

«С пленными возиться некогда. У пленных никого не брать. Дали команду расстрелять. Взяли троих — обнулить.”

А между тем российские пленные, жуя мятные конфеты, жалуются, что в Украине им не дают салат "Оливье". А еще говорят, что климат им не очень нравится. День с военнопленными россиянами провела журналистка ТСН Марианна Бухан. И мы хотим, чтобы вы увидели эти кадры.

Наших военнопленных расстреливают на месте, а пленные россияне живут в прекрасных условиях, еще и жалуются, что им Оливье не дают!

Реакция омбудсмана

А тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста по поводу нового военного преступления российских оккупантов — расстрела сдавшихся в плен безоружных украинских военных в поселке Нью-Йорк на Донетчине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией сдаваемых в плен украинских военных. Сегодня в Интернете появилось очередное видео, где кафиры, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области. Со своей стороны как Омбудсман Украины требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права. Именно поэтому по всем возможным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке.”

При этом омбудсман подчеркнул, что такие действия российских военных терпятся их высшим руководством.

“Такие вещи – это недопустимо и есть нарушение прав человека! В то же время, поведение российских военных толеруется от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание!”

Очередное ужасное преступление окупантов

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами – не редкость. В последнее время в сети регулярно появляются жесткие видео. Так, на днях российские оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр. Следующие кадры просто невозможно смотреть без ярости.

Раненых добили

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили вплотную автоматной очередью, пишет Офис генпрокурора.

В настоящее время осуществляются мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Реакция Омбудсмана

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного креста по поводу такого преступления россиян.

Потеряли пленного мечом!

К сожалению, это не единственные зверства, которые совершают российские оккупанты. 17 сентября российские военные казнили украинского военнопленного мечом. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграмм-канале.

Дмитрий Лубинец отметил, что мир должен перестать смотреть на то, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами.

Расстреляли военнопленных

В июле российские военные жестоко расстреляли двух пленных ВСУ. Это произошло у Роботиного на Запорожском направлении. Видео циничного расстрела безоружных украинцев было распространено в сети 10 июля. Как пишут в сети, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на очередные зверства россиян. По информации Лубинца, на обнародованном видео прозвучало около десяти выстрелов в сторону безоружных украинских военных.

По этому факту уже начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин и добавил, что это намеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное съемное военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, регулярно не соблюдаемых РФ – от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в частности Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям. Но россияне постоянно нарушают все возможные правила, впрочем, за все рано или поздно придется отвечать!

Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста по поводу расстрела сдавшихся в плен безоружных украинских военных в поселке Нью-Йорк на Донетчине.

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