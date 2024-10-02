Країни вихваляються чудовою співпрацею.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента-диктатора диктатора Володимира Путіна в готовності Пекіна розширювати всебічне співробітництво з агресоркою РФ та спільно робити внесок у підтримання стабільності на планеті.
Про це йдеться у привітанні Сі до 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами, йдеться на сайті МЗС КНР.
"Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом Путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті", - написав китайський лідер.
З його слів, Пекін і Москва є світовими державами та великими країнами, що розвиваються, політична взаємна довіра між ними продовжує зміцнюватись, а їхня практична співпраця досягла чудових результатів.
Зовнішньополітичне відомство КНР повідомило, що "фюрер" Путін назвав сучасні російсько-китайські відносини такими, що перебувають на рекордно високому рівні за всю історію. За словами голови Кремля, Пекін і Москва активно співпрацюють у різних сферах, ефективно взаємодіють у міжнародних та регіональних справах і він вірить, що "російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці і стабільності в Євразії та світі".
Нагадаємо, видання The Times виявив докази того, що Китай рятує Росію і допомагає воювати проти України. В документі йдеться про те, що одна з компаній Китаю направила до Росії для випробувань низку спеціально розроблених військових безпілотників. Їхній кінцевий пункт призначення перебуває в Україні, на полі бою.
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