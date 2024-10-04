Лукашенко прокоментував заліт "Шахедів" до Білорусі: каже про "недосвідчені руки"

Диктатор поскаржився, що і українці, і росіяни нібито "не вміють керувати дронами".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому відомо про випадки зальоту російських безпілотників на територію країни. Проте диктатор пояснює це "недосвідченими руками" та роботою засобів радіоелектронної боротьби.

Про це Лукашенко сказав під час спілкування з жителями містечка Парохонськ, передає білоруське провладне видання "БелТА".

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Диктатор поскаржився, що і українці, і росіяни нібито "не вміють керувати дронами". Тому "часто ті безпілотники, які запускаються за Київ і далі, по західній Україні, втрачають орієнтацію".

"Кілька випадків таких було (зальоту дронів) і з боку Росії, і з боку України... Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські", – запевнив диктатор.

За словами Лукашенка, Білорусь нібито жорстко критикувала Україну за це, і у відповідь українська сторона поцікавилася, чому Мінськ "не критикує Росію".

"Добре, тоді ми в ЗМІ не критикуватимемо жодну сторону, ні іншу, і обурюватися не будемо. А будемо розбиратися на рівні фахівців", – заявив диктатор.

Лукашенко розповів, нібито одночасно з вертольотом, на борту якого він перебував, у небі помітили два безпілотники.

"Дивлюся, летіли вони дуже низько, незвично низько. Напевно, щоб електронним засобам з України було не видно. Звісно, вони вертоліт бачать: він же великий, це не безпілотник. Нормально прилетіли. Тому я тут особливо не парюся, як у народі кажуть, з цього приводу", – сказав він.

Нагадаємо, 3 жовтня моніторинговий канал "Бєларускі Гаюн" повідомляв, що три "Шахеди" залетіли з Чернігівської області в напрямку Гомельської області в Білорусі. В цей час у повітрі перебував вертоліт з Лукашенком на борту.

Також повідомлялося, що в білоруському селищі Калинковичі, ймовірно, вибухнув російський дрон. Після вибухув населеному пункті зникло електропостачання.

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