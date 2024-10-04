Лукашенко прокомментировал залет "Шахедов" в Беларусь: говорит о "неопытных руках"

Диктатр пожаловался, что и украинцы, и россияне якобы "не умеют управлять дронами".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему известно о случаях залета российских беспилотников на территорию страны. Однако диктатор объясняет "неопытными руками" и работой радиоэлектронной борьбы.

Об этом Лукашенко во время общения с жителями городка Парохонск, передает белорусское провластное издание "Белта".

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Диктатр посетовал, что и украинцы, и россияне якобы "не умеют управлять дронами". Поэтому "часто те беспилотники, которые запускаются по Киеву и дальше, по западной Украине, теряют ориентацию".

"Несколько случаев таких было (залета дронов) и со стороны России, и со стороны Украины... Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские", – заверил диктатор.

По словам Лукашенко, Беларусь якобы жестко критиковала Украину за это, и в ответ украинская сторона поинтересовалась, почему Минск "не критикует Россию".

"Хорошо, тогда мы в СМИ не будем критиковать ни одну сторону, ни другую, и не будем возмущаться. А будем разбираться на уровне специалистов", – заявил диктатор.

Лукашенко рассказал, что одновременно с вертолетом, на борту которого он находился, в небе заметили два беспилотника.

"Смотрю, летели они очень низко, необычно низко. Наверное, чтобы электронным средствам из Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я здесь особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу", – сказал он.

Напомним, 3 октября мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что три "шахеда" залетели из Черниговской области в направлении Гомельской области в Беларуси. В это время в воздухе находился вертолет с Лукашенко на борту.

Также сообщалось, что в белорусском поселке Калинковичи, вероятно, взорвался российский дрон. После взрыва в населенном пункте исчезло электроснабжение.

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