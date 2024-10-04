Осень готовит сюрприз: в Украине резко изменится погода — обзор

Погода в октябре 2024 года в Украине будет теплее обычного.

Синоптики сообщили об очередном потеплении в Украине. На этой неделе ожидается до +26°, а заморозки в ближайшие дни, о которых синоптики предупреждали ранее, уже не прогнозируются.

О том, как долго еще можно будет наслаждаться теплом, а когда придется вытаскивать зимние куртки, рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Снова тепло

Осенняя прохлада только пришла в Украину, но, как оказалось, ненадолго. На западе страны ожидается потепление, а на остальной территории сохранится практически летнее тепло.

“С понедельника температура в Украине снизилась, но все равно на юго-востоке остаются высокие показатели. И в ближайшие дни там сохранится температура в пределах +22…+26 градусов. В большинстве областей столбики термометров показывают днем +16…+21 градус. Это достаточно комфортные условия для октября месяца", — отметила в комментарии OBOZ.UA синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По прогнозу Птухи, практически в течение всей первой декады месяца будет определенное повышение температуры.

“Заморозков на западе Украины уже не будет. К примеру, ночью 4 октября на западе температура ожидается +7...+12, а на остальной территории — до +15, а днем воздух прогреется до +19...+24. Только на севере Украины будет немного свежее”, – прогнозирует она.

Наталья Птуха сообщила, что на погоду в Украине влияет холодная воздушная масса с запада и теплее с юго-востока. Поэтому температура может быть ниже, когда будут дожди и облачность. Но если погода солнечная, то температуры могут достигать +20 градусов. В Киевской области стремительного понижения температура в ближайшие 5-10 дней не ожидается, добавила синоптик.

Будут ли дожди

О теплом начале октября сообщал и кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, благодаря атмосферной циркуляции с юго-востока на территорию Украины продолжит поступать теплый воздух из более южных широт. Таким образом, температурный фон будет превышать норму на 5-10 °С.

“Только в западных областях прогнозируется более холодная погода, в отдельные дни не исключены заморозки. Дожди более вероятны во второй половине недели, однако охватят они не всю территорию Украины. На востоке продлится засушливый период”, — сказал он.

Прогноз на выходные

По прогнозу метеоролога, сегодня 4 октября на большей части территории страны сохранится сухая и аномально теплая погода. Лишь в западных областях утром и днем местами пройдут дожди, возможны туманы. Температура воздуха ночью +8…+14 °С, днем +22…+27 °С, в западной части +14…+19 °С. А на выходных отметки местами будут несколько выше.

"В субботу, 5 октября, ночью в западных областях, днем также местами в южных, центральных и северных регионах пройдут дожди, местами с грозами. На Левобережье без существенных осадков. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С, на юго-востоке, в Крыму и в Приазовье +23...+28 °С.

В воскресенье, 6 октября, неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве областей страны, кроме восточной и западной части. Местами возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +15…+20 °С, в юго-восточной половине и Крыму +23…+28 °С”, — говорится в прогнозе.

Аномально теплый октябрь

В украинском гидрометцентре отметили, что погода в октябре 2024 года в Украине будет теплее обычного. По данным синоптиков, средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, что на 1-1.5° выше нормы", — прогнозируют синоптики.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм. Это, по данным синоптиков, находится в пределах нормы.

Какой будет зима?

Тем временем стало известно, что зима в Украине ожидается достаточно теплая, но возможны заходы арктического холода, то есть снижение температуры.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

"Повторяется ситуация весны, зеркально, когда на погоду Европы и Украины существенно влиял Азорский антициклон. То есть это процесс более характерный для лета. Судя по тем расчетам, которые сейчас есть, он также будет влиять на осень и зиму этого года", — отметила. она.

Благодаря этому, воздушные массы на территорию Украины будут заходить из района Средиземного моря и Атлантики.

"Эта водная поверхность сейчас очень прогрелась. И соответственно, воздух тоже будет теплым. И вот этот дополнительный адвективный фактор будет способствовать тому, что у нас в целом температура воздуха может быть выше зимой", — пояснила метеорологиня.

Кроме того, на погоду оказывает влияние парниковый эффект.

"Благодаря этому эффекту у нас температура воздуха зимой больше повысилась… Плюс циркуляционный фактор. Так что можем надеяться на то, что и этот прогноз сбудется — относительно теплой зимы", — отметила Вера Балабух.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

"Зима также пока ожидается теплой. Но возможны заливы арктического холода", — говорит она.

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

"Октябрь также, мы видим, что очень вероятно будет достаточно теплым… И дальше ожидается, что и следующие месяцы также могут быть аномально теплыми. То есть речь идет о зимних месяцах", — говорит она.

Что касается возможных кратковременных заходов арктического воздуха, то есть понижения температуры, эксперт пояснила, что если общая фоновая температура будет достаточно высокой, то даже это снижение температуры не приведет к сильным морозам.

Будут ли зимой отключение света

Тем временем украинцев предупредили о возможных отключениях света зимой. Однако их продолжительность будет зависеть от защиты электростанций, эффективности ПВО и погоды. Украина разработала краткосрочный план, который поможет энергетической системе пережить будущую зиму.

Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил в комментарии Financial Times.

"У Украины есть краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму. Однако, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность на следующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему", — утверждает он.

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Тимченко предупредил, что, по лучшему сценарию, этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день. И это только при отсутствии новых массированных ударов РФ и сильных морозов. Министерство энергетики заверило Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации энергетики. Однако подробности в ведомстве не раскрыли.

В свою очередь и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт сообщил, что Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления при температуре от нуля по Цельсию и выше, а также с незначительными ограничениями при температуре минус 10-15 градусов мороза в течение трех суток.

"При температуре, которая будет характеризоваться либо нулевыми, либо положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны — они не должны превышать 1-1,5 тыс. МВт." мощности", — отметил он.

Руководитель компании уточнил, что указанные ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений. Согласно обновленному энергетическому балансу системного оператора, на осенне-зимний период 2024-2025 годов Украину могут ожидать незначительные ограничения электроэнергии только в течение трех месяцев: в декабре-феврале.

Как пояснил Брехт, по сценарию 10-15 градусов мороза в течение трех суток и более дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составить 2-2,5 тыс. МВт, что сравнимо с двумя очередями отключений в течение 8 часов. Однако указанные величины являются предельными и отработан компанией ряд компенсационных факторов, предусматривающих снижение дефицита.

Среди таких факторов глава "Укрэнерго" назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии, возможность использовать аварийную помощь из европейских стран, запланированное введение до конца года объектов распределенного поколения, а также восстановление к зиме дополнительно мощностей тепловой генерации.

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Напомним, в эти выходные, 5-6 октября, в Украину придет циклон с юга. Он принесет осадки, которые покроют подавляющее большинство страны.

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