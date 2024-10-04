Бойцы 123-й бригады ТрО устроили митинг, самовольно оставив часть на Донбассе

Военные жалуются на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для участия в боевых действиях.

Около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг в городе Вознесенске Николаевской области. Они самовольно покинули воинскую часть на Донбассе, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для участия в боевых действиях.

Об этом сообщает "Суспільне".

Командир взвода Сергей заявил в комментарии журналистам, что неоднократно обращался к командованию с просьбами выдать хотя бы пулеметы, но получал отказ.

Утверждение командира отрицает начальник управления психологической поддержки персонала командования сил ТрО Александр Пухальский. Он уверяет, что оружием и военной техникой подразделение полностью укомплектовано.

При этом Пухальский подчеркнул, что военнослужащие, присутствовавшие на митинге, совершили самовольное оставление воинской части.

“Уголовный кодекс предусматривает, что три дня у военного есть, условно это дисциплинарная ответственность. На четвертый день в действиях военнослужащего фактически усматриваются признаки уголовного правонарушения", – предупредил он.

Журналисты "Суспільного" обратились с информационным запросом по поводу этой ситуации в Военную службу правопорядка Украины и командование 123-й бригады ТрО.

Напомним, в Верховной Раде работают над законопроектом, который позволит полностью освободить от уголовной ответственности военнослужащих, которые самовольно оставили часть (осуществили СОЧ), но решили вернуться в армию.

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