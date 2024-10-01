"Около 20 бригад": командир озвучил масштабы СЗЧ в Украине

Командир отметил, что нужно придумать реалистическую модель работы с самовольно покинувшими службу.

В Украине более 100 тысяч человек могли самовольно покинуть части.

Такие цифры озвучил бывший нардеп, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко.

"По моему мнению, в СЗЧ сейчас более 100 тысяч человек. Если так сосчитать, то это около... 20 бригад", - сказал он.

По его словам, нужно придумать реалистическую модель работы с самовольно покинувшими службу. Из таких лиц можно сформировать несколько бригад, способных приносить реальную пользу на фронте.

"Могу сказать, что спрос с их стороны на "реабилитацию" есть. И надо им дать механизмы "реабилитации". А не тот "фантастический" и "шедевральный" закон, которым прощается первое СЗЧ и который не работает. Там нужно зарегистрировать уголовное производству.

Он добавил, что создал бы нарушителей вспомогательные специализированные подразделения, а затем, возможно, постепенно "делал бы их боевыми юнитами".

"Проблема же с вовлечением человека в войну — примерно 95% людей не готовы к тому, чтобы сразу пойти на "ноль". И нам нужно создавать механизм для постепенного, плавного привлечения", — добавил защитник.

Напомним, после того, как военнослужащий Сергей Гнездилов публично заявил о своем самовольном уходе из части.

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