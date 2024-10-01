"Близько 20 бригад": командир озвучив масштаби СЗЧ в Україні

Командир зазначив, що потрібно придумати реалістичну модель роботи з тими, хто самовільно залишив службу.

В Україні понад 100 тисяч людей могли самовільно залишити частини.

Такі цифри озвучив колишній нардеп, військовослужбовець 72-га окремої механізованої бригади Збройних сил України, командир підрозділу ударних безпілотників "Орден Сантьяго" Ігор Луценко.

"На мою думку, у СЗЧ зараз понад 100 тисяч людей. Якщо так порахувати, то це близько… 20 бригад", - сказав він.

За його словами, потрібно придумати реалістичну модель роботи з тими, хто самовільно залишив службу. З таких осіб можна сформувати декілька бригад, які здатні приносити реальну користь на фронті.

"Можу сказати, що попит з їхнього боку на "реабілітацію" є. І треба їм дати механізми "реабілітації". А не той "фантастичний" і "шедевральний" закон, яким прощається перше СЗЧ і який не працює. Бо там потрібно зареєструвати кримінальне провадження. ДБРівці мусять почати шити цю справу, а потім її ж припинити", - зазначив командир.

Він додав, що створив б з порушників допоміжні спеціалізовані підрозділи, а потім, можливо, поступово "робив би їх бойовими юнітами".

"Проблема ж із залученням людини у війну - десь 95% людей не готові до того, щоб зразу піти на "нуль". І нам потрібно створювати механізм для поступового, плавного залучення", - додав захисник.

Нагадаємо, після того, як військовослужбовець Сергій Гнєзділов публічно заявив про своє самовільне залишення частини.

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