Бійці 123-ї бригади ТрО влаштували мітинг, самовільно залишивши частину на Донбасі

Військові скаржаться на недостатню підготовку та нестачу озброєння для участі в бойових діях.

Близько сотні військових 187-го батальйону 123-ї бригади ТрО вийшли на мітинг у місті Вознесенську Миколаївської області. Вони самовільно залишили військову частину на Донбасі, щоб звернути увагу на недостатню підготовку та нестачу озброєння для участі в бойових діях.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Командир взводу Сергій заявив у коментарі журналістам, що неодноразово звертався до командування з проханнями видати хоча б кулемети, але отримував відмову.

Твердження командира заперечує начальник управління психологічної підтримки персоналу командування сил ТрО Олександр Пухальський. Він запевняє, що зброєю та військовою технікою підрозділ повністю укомплектований.

Водночас Пухальський наголосив, що військовослужбовці, присутні на мітингу, здійснили самовільне залишення військової частини.

“Кримінальним кодексом передбачено, що три дні у військового є, умовно це дисциплінарна відповідальність. На четвертий день в діях військовослужбовця фактично вбачаються ознаки кримінального правопорушення", — попередив він.

Журналісти “Суспільного” звернулися з інформаційним запитом з приводу цієї ситуації до Військової служби правопорядку України та командування 123-ї бригади ТрО.

Нагадаємо, у Верховній Раді працюють над законопроєктом, який дозволить повністю звільнити від кримінальної відповідальності військових, які самовільно залишили частину (здійснили СЗЧ), але вирішили повернутися до армії.

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