Украину накроет циклон: как и где сильно ухудшится погода

На мероприятии будет прохладно.

Уже в эти выходные, 5-6 октября, в Украину придет циклон с юга. Он принесет осадки, которые покроют подавляющее большинство страны.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"5-6 октября в западных, северных, центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), в Одесской области пройдут периодически дожди разной интенсивности", — говорится в прогнозе синоптикини.

На востоке и в большинстве областей на юге сохранится сухая погода.

Температура воздуха будет самой высокой в восточных областях и на юге – 24-28° тепла. Тем временем в западных областях прохладно – 11-17°. На остальной территории страны столбики термометров покажут +18-24°.

В Киеве в субботу и воскресенье будет периодически дождь. Температура воздуха 5 октября составит около 18° тепла, а 6 октября воздух прогреется до +22°.

Напомним, в Украину пришла буря из Каспия. Ситуация с запыленностью воздуха улучшится, когда атмосферный фронт с дождями принесет свежий воздух с запада.

На Украину надвигается новая пылевая буря! На Украину надвигается новая мощная пылевая буря!

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