В Ровенской области сын зарубил топором родную мать

В Ровенской области 43-летний мужчина во время ссоры убил свою мать. Тело женщины обнаружил сосед.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Между погибшей и ее 43-летним сыном ночью по месту жительства произошла ссора, которая переросла в драку. Во время столкновения мужчина схватил топор и нанес два удара матери по голове, один из которых оказался смертельным", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

По этому факту следователи сообщили 43-летнему жителю Дубенского района о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Хмельницкой области жена убила своего мужа во время обеда.

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