В Хмельницкой области жена убила своего супруга во время обеда

В Хмельницкой области 47-летняя женщина убила своего мужа. Она приговорена к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Преступление произошло в селе Старый Кривин, недалеко от Нетишина.

"Во время обеда между мужем и женой завязался спор, во время которого подозреваемая схватила со стола кухонный нож и ударила своего 53-летнего мужа в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Женщина, увидев, что натворила, вызвала скорую помощь, а уже медики сообщили в полицию.

К приговору суда осужденная находилась под стражей.

Напомним, в Одессе осудили 39-летнего мужчину, который нанес арендодателю смертельные телесные повреждения и завладел ее имуществом.

А на Черниговщине женщина убила своего молодого любовника.

Читайте также: