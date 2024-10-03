У Хмельницькій області дружина вбила свого чоловіка під час обіду 

Злочин стався через суперечку між подружжям.

У Хмельницькій області 47-річна жінка вбила власного чоловіка. Її засуджено до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Злочин стався в селі Старий Кривин, неподалік Нетішина.

"Під час обіду між чоловіком та дружиною зав’язалась суперечка, під час якої підозрювана схопила зі столу кухонного ножа і вдарила свого 53-річного чоловіка в груди. Потерпілий помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Жінка, побачивши, що накоїла, викликала швидку допомогу, а вже медики повідомили до поліцію.

До вироку суду засуджена перебувала під вартою.

Нагадаємо, в Одесі засудили 39-річного чоловіка, який завдав орендодавиці смертельних тілесних ушкоджень та заволодів її майном.

А на Чернігівщині жінка вбила свого молодого коханця.

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