Фатальний удар: на Чернігівщині жінка вбила свого молодого коханця

На Чернігівщині поліція затримала 45-річну жінку, яка зарізала свого 27-річного коханця. Вбивство сталося у будинку.

Про це повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців потерпілому було завдано ножового поранення грудей в область серця. Згодом судово-медична експертиза підтвердила, що саме проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням серця призвело до смерті чоловіка.

Поліцейські з’ясували, що між ними виник конфлікт, під час якого жінка вдарила його у груди кухонним ножем. Цей удар виявився фатальним.

Зловмисницю затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, у Житомирі засудили жінку, яка під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, яким його пригощали.

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