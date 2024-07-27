На Харківщині чоловік убив і закопав 20-річну дівчину

На Харківщині 35-річний чоловік вбив 20-річну дівчину і закопав тіло жертви в лісовому масиві неподалік від свого дому. Злочинця затримали.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 15 липня до правоохоронців звернулася мешканка Харкова, яка заявила про зникнення своєї 20-річної сестри. Жінка повідомила, що дівчина приїхала до родички у с.Палатки Старовірівської сільської громади Красноградського району, а в ніч проти 13 липня зникла при невідомих обставинах.

Під час розшуків правоохоронці з'ясували, що дівчина перебувала в одній компанії з 35-річним чоловіком, який вже раніше мав проблеми із законом.

"Встановлено, що між чоловіком і дівчиною виникла сварка, пд час якої зловмисник, маючи фізичну перевагу, почав душити потерпілу, доки вона не перестала подавати ознаки життя. Переконавшись, що дівчина мертва, вбивця, щоб приховати злочин, переніс тіло в лісовий масив поблизу свого місця мешкання і закопав його", — йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури 35-річному чоловіку було повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Чернігівщині жінка вбила свого молодого коханця.

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