Війна Росії в Україні: Боррель звернувся до Китаю

Підтримка КНР війни Росії проти України "негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм". Крім того, викликає занепокоєння китайський експорт "великої кількості товарів і предметів подвійного призначення" до РФ.

Про це заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Зауважимо, що Боррель зустрічався з головою МЗС Китаю Ван Ї на полях регіонального форуму АСЕАН у Лаосі. Зокрема, політики обговорили російську агресію проти України.

"Високий представник попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні і вважає, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку", – йдеться в повідомленні Європейської служби зовнішніх справ

Боррель також порушив питання двосторонньої торгівлі, вказавши, що надмірні державні субсидії з боку Китаю "спричиняють викривлення на ринку ЄС".

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, чи може Китай стати на бік України. Дипломат впевнений, впевнений, що Пекін буде стояти тільки на боці КНР у будь-яких міжнародних відносинах.

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