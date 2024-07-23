В Кремлі обурилися та навіть пригрозили через наміри Євросоюзу спрямувати перший транш з доходів від заморожених активів РФ на зброю для України. Такі дії в Москві цинічно назвали "крадіжкою".

Про це заявив прессекретар російського президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков

Пєсков зухвало прокоментував заяву головного європейського дипломата Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш з доходів від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України.

"Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь", - заявив речник "фюрера".

Як повідомлялося раніше, в адміністрації диктатора Володимира Путіна зробили гучну заяву про війну в Україні. Представник кремлівського "фюрера" заявив, мовляв, Росія "не становила і не становить жодної загрози ні для кого в Євросоюзі". Що ж стосується України, то тут, за словами Пєскова, РФ "захищає свої інтереси".

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