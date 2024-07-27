Як відбуватиметься деокупація Криму: думка військового оглядача

Процес деокупації Криму вже розпочався. Російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено стає приреченим на повну ізоляцію.

Про це пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

У РФ немає шансів

За словами оглядача, відповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на питання The Guardian щодо тимчасово окупованого півострова Крим, з одного боку, протверезила адептів культу "все пропало", а з іншого – змусила ще більше хвилюватись російських окупантів.

“Крим буде повернуто до складу України. Але як це можливо? Це вже відбувається, якщо ви не помітили. Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли мене запитували, чи можливо дипломатичним шляхом повернути окуповані території, я відповідав, що такий шанс – мінімальний, але він є. При цьому першою повернеться Луганська, потім Донецька область, а ось повернення Криму може зайняти десятиліття”, — пригадав Коваленко.

Але після повномасштабного вторгнення на питання про воєнне повернення територій він зазначав, що півострів буде звільнений раніше Луганщини та Донеччини. І думки своєї не змінив. Крим справді є найвразливішою ланкою серед усіх тимчасово окупованих територій України, наголошує експерт, особливо порівняно з Донецькою та Луганською областями, що мають сотні кілометрів спільного кордону з Росією та вельми розгалужену логістику.

“Це дає змогу російським окупантам підтримувати високий рівень матеріально-технічного забезпечення військ за будь-якого розвитку подій. Відео дня Play Video Півострів, що, на перший погляд, прикривається тимчасово окупованою лівобережною Херсонською та Запорізькою областями, залишається вразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення материкового півдня. Причому процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом”, — стверджує він.

Як відзначає Коваленко, 2023 року російські окупанти розпочали процес виведення Чорноморської флотилії з півострова Крим у Новоросійськ (РФ), а деякі кораблі взагалі були відправлені в Каспійське море. Це стало наслідком планомірного та методичного вибивання російської флотилії із Криму. У 2014 році окупація півострова була зумовлена й тим, що Росія мала намір використовувати його як базу для свого військового флоту з подальшим контролем Чорного моря. Саме Чорноморський флот, а нині флотилія, мав забезпечувати захист Криму з морських рубежів, і саме ця компонента з 2022 року була головною опорою для окупантів у питаннях безпеки півострова. Станом на першу половину 2024 року опору Криму ганебно вибито з півострова із втратами, яких Чорноморський флот не зазнавав із часів Другої світової війни.

“По суті можна вважати, що це завершений етап у процесі підготовки умов для звільнення Криму”, — відзначає оглядач.



Активно руйнується і логістика ворога. Так, 8 жовтня 2022 року було проведено першу результативну операцію з пошкодження Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із материковою Росією. Цей міст був і досі залишається однією з основних логістичних артерій, які постачають півострів як у питаннях цивільного, так і мілітарного порядку. Знищення Керченського мосту критично підірвало б можливості окупантів у питаннях матеріально-технічного забезпечення свого угруповання не лише на півострові, а й на материковому півдні, зокрема – на лівобережній Херсонщині. Керченський Кримський міст. Тим часом руйнування логістики на півночі Криму, в районі Армянська та Чонгара, дозволить якщо не ізолювати, то значно обмежити зв'язок з материковим півднем.



“У разі виконання цих умов Крим опиниться в напівізольованому стані. Чому напів? Тому що є море і повітря. Але й тут не все так просто для окупантів”, — пояснив експерт.



У ніч на 23 липня ВМС України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по залізничному порому "Слов'янин" у порту "Кавказ". Це третій і останній залізничний пором, який був у Росії в цьому регіоні. До цього Сили оборони України методично вибивали великі десантні кораблі (ВДК) Чорноморської флотилії, які також використовувалися для перевезення вантажів військового призначення.

“Поки що крапку в питаннях морської логістики остаточно ще не поставлено, але більшість завдань у цій категорії вже вирішено. Щодо повітряної компоненти, то використання військово-транспортної авіації російських окупаційних військ лише частково, обмежено зможе вирішити питання з матеріально-технічним забезпеченням півострова – при порушеній морській логістиці та руйнуванні мостів”, — вважає Коваленко.

Що ж до повітряного простору, то ця проблематика наразі не вирішена. На переконання оглядача, в поява у нашому небі F-16 буде рішенням і крапкою в цьому питанні.



“Таким чином, етап перерізання логістики Криму в процесі. Морська, сухопутна та повітряна компоненти поступово нейтралізуються, ізолюючи півострів від зовнішнього світу”, — пише Олександр Коваленко.

Критична ситуація в окупантів й з ППО у Криму, яку ефективно нищать наші бійці. Так, майже весь ешелон великого радіуса дії на півострові втратив свою функціональність.

“По суті південний повітряний простір півострова Крим є прохідним двором не тільки для балістичних ракет, а й для дозвукових засобів ураження, а також різного типу БПЛА. Всього за два з половиною місяці була повністю зруйнована вся ешелонована ППО в Криму за винятком поки що лише однієї локації – південно-східної (в районі Керченського мосту), куди були стягнуті боєздатні засоби, що залишилися”, — висловився оглядач.

В умовах знищення всієї компоненти ППО півострів втрачає свою захищеність з повітря, а розміщення на його території авіакрила є вкрай ризикованою ідеєю.



“Адже по аеродромах (і не тільки, але насамперед про них говоримо) тепер може прилітати найширший спектр засобів ураження. В результаті це в перспективі змусить командування РОВ вивести з Криму свою повітряну компоненту, щоб не наражати її на ризик регулярного знищення. Так само, як було виведено і Чорноморську флотилію. І це в найближчому майбутньому після отримання Україною F-16 значно спростить і убезпечить операції із застосуванням цих винищувачів по об'єктах на півострові”, — каже фахівець.

Відсутність на 80% території Криму ППО та авіації підвищує ефективність ударів по Криму, роблячи їх невідворотними. Етап створення цих умов – у процесі, але це навіть не середина шляху, а фактична його завершальна фаза.

“На третій рік повномасштабної війни ми з вами регулярно спостерігали, як створювалися умови для звільнення Криму. Не просто удар по Керченському мосту, який був і який ще буде. Не просто потоплення Чорноморського флоту та витіснення його з Криму. Не просто нейтралізація кримської ППО та супутнє їй витіснення авіаційної компоненти. Весь цей час ми з вами були і будемо свідками формування комплексу умов, що зараз перебувають на різних етапах реалізації. Але суть неминуча: російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено стає приреченим на повну ізоляцію. А за ізоляцією піде визволення”, — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, українські війська завдали ракетного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Російські системи ППО, які захищають авіабазу, не змогли відбити удар.

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