ЗСУ можуть потрапити в котел: в BILD повідомили про серйозну небезпеку

Українські Збройні сили можуть потрапити в котел під Торецьком в Донецькій області. Хоч окупантам наразі не вдалося прорватися, але армія РФ наступає далі.

Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке.

Зазначається, що на південний захід від міста російським військам не вдалося прорвати зміцнення Сил оборони Україні, що були збудовані до лютого 2022 року. Втім, зараз окупанти наступають на Торецьк із заходу - через Залізне та Північне, а також з півдня - через селище Нью-Йорк.

У результаті цих наступальних дій росіян в українських позиціях утворився виступ. Аналітики зобразили його виділеним синім на мапі бойових дій.

Наступ росіян на Торецьк. Мапа Bild.

"Там росіяни намагаються створити свого роду казан. Це означає, що українці мають відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони там повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому, швидше за все, скоро вони підуть звідти", - вважає Юліан Рьопке.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що 24 липня ЗСУ відбили одну з найбільших атак армії РФ на заході Донеччини. Це була посилена механізована атака чисельністю до батальйону біля Костянтинівки. Перед тим війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту.

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