Що робити, якщо ваш партнер полюбляє випити зайвого

Дуже складно знайти баланс у коханні та не втратити себе, якщо ваш партнер занадто багато пʼє.

Стосунки, коли ваш партнер пʼє більше, ніж вам би того хотілося, можуть стати справжнім випробуванням, або навіть трагедією. Видання Psychology Today розповіло, що ви можете відчувати внутрішній конфлікт між повагою до самостійності партнера та стурбованістю щодо впливу його поганої звички на ваші стосунки.

Перший сценарій: Олександра та Дмитро

Олександра любить проводити час зі своїм чоловіком Дмитром, але його пияцтво викликає серйозне занепокоєння. Спочатку це була лише пляшка чи дві пива, але з часом Дмитро почав пити регулярніше та у більших кількостях. Коли вони зустрічаються з друзями, Олександра відчуває сильну тривогу, оскільки Дмитро може перебрати, а після він стає дратівливим.

Олександру турбує не лише кількість алкоголю, але й те, як він змінює Дмитра. Він стає замкнутим, а іноді навіть агресивним, коли вип’є занадто багато. Олександра внутрішньо стоїть на роздоріжжі та не знає, як діяти далі, чи можна сподіватися та вірити, що ситуація зміниться на краще.

Порада: спілкуйтеся у тоні співпереживання. Уникайте звинувачувальних слів, натомість зосередьтеся на своїх почуттях. Наприклад, Олександра може сказати: "Дмитре, коли ти багато випиваєш, я починаю відчувати відчуження та це мене не аби як бентежить". Зосередьтеся на поведінці та на тому, як вона впливає на стосунки та в жодному разі не використовуйте стратегію нападу.

Другий сценарій: Віталій і Оля

Віталій і Оля зустрічаються вже два роки. Хоча у них багато спільних інтересів, одним із головних, конкретно для Олі, завжди був алкоголь. Нещодавно Віталій помітив, що вона почала пити не лише на вечірках або зустрічах з друзями, але й вдома. Алкоголь став для неї "ліками" від стресу. Коли він озвучив своє занепокоєння, Оля відповіла, що це всього пара бокалів і це проблема.

Віталій відчуває внутрішній конфлікт. Він не хоче насідати чи вказувати коханій, що робити, але його турбує, що Оліна звичка може перерости у щось більш небезпечне.

Порада: озвучте своє занепокоєння, наголосивши на самопочутті, а не контролі коханої людини. Віталій міг би сказати: "Олю, я знаю, що у тебе багато проблем та турбот, але я хвилююся, що вживання алкоголю може ускладнити ситуацію в майбутньому. Можливо, ми могли б знайти інші способи розслабитися разом?" Такий підхід може спонукати Олю замислитися над ситуацією та знайти інший шлях розслаблення від стресу.

Третій сценарій: Марк і Катя

Марк і Катя одружені вже п'ять років і Катя завжди насолоджувалася келихом вина за вечерею. Однак нещодавно випитого вина стало більше. Вона випиває пляшку щовечора, а на вихідних іноді п'є до непритомності. Марк намагався обговорити це, але Катя захищається, звинувачуючи його в надмірній реакції та стверджуючи, що це її спосіб розслабитися та побороти проблеми.

Марк відчуває розчарування, оскільки вважає, що випивка впливає на їхню близькість.

Порада: встановіть конкретні межі та дотримуйтеся їх. Марку важливо чітко їх озвучити: "Я люблю проводити з тобою час, але мені важко, бо алкоголь заважає нашому спілкуванню. Якщо ми не знайдемо баланс, можливо, нам доведеться переглянути та змінити те, як ми проводимо наші вечори". Чіткі межі мають допомогти Кати зрозуміти, який вплив її дії мають на стосунки та що стоїть на кону, якщо ситуація не зміниться.

Як бути з партнером, який випиває

Що робити, якщо ваш партнер полюбляє випити зайвого / Фото: Credits

Спілкуйтеся відкрито та чесно.

Важливо говорити на цю тему делікатно та без засудження. Поділіться своїми почуттями, а не звинувачуйте. Використання висловлювань типу "Я" може зменшити захисну реакцію людини. Наприклад, замість "Ти завжди забагато п’єш", скажіть "Я хвилююся, коли ти п’єш занадто багато". Це може відкрити двері для конструктивнішої розмови.

Уникайте ультиматумів

Погроза піти чи вимога повністю припинити вживання алкоголю без обговорення основних проблем можуть викликати опір. Натомість заохочуйте маленькі зміни та демонструйте підтримку здорових звичок.

Знайдіть першопричину

Часто надмірне вживання алкоголю — симптом стресу, тривоги чи інших емоційних проблем. Запропонуйте альтернативи, такі як групи підтримки, терапія, медитація чи фізична активність.

Головне — підтримка, а не контроль

Допомагати не означає контролювати. Якщо вживання алкоголю стає серйозною проблемою, спонукайте людину звернутися за професійною допомогою, але без батьківських ноток.

Цінуйте себе

Не забувайте про себе. Звертайте увагу на вплив вживаного вашим партнером алкоголю і на ваше психічне та емоційне здоров’я. Інколи вам також може знадобитися відпочинок, час із друзями, які вас підтримають, чи навіть консультація спеціаліста.

Будьте готові до важких рішень

Попри всі зусилля, ваш партнер може не змінитися. Якщо вживання алкоголю партнером негативно впливає на ваше життя, можливо, доведеться прийняти складне рішення щодо стосунків. Не забувайте, що допомагати можна та треба без шкоди для себе.

Професійна допомога

Якщо вживання алкоголю стає неконтрольованим, зверніться за професійною допомогою. Спробуйте подати це як спільну справу: "Я думаю, нам було б корисно поговорити зі спеціалістом щодо наших стосунків".

Спілкування, співчуття та чіткі межі — ключові елементи для обережного вирішення ситуації. Кожні стосунки унікальні та на жаль не існує одного універсального рішення цієї ситуації. Пам’ятайте, ви не можете контролювати поведінку партнера, але можете контролювати свою реакцію та встановлювати межі, які захищатимуть вас від болю, тривоги та образи.

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