В субботу, 5 октября, украинские Силы обороны сбили российский самолет в Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Константиновской МВА Сергей Горбунов в комментарии "Общественное Донбасс".

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор — повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", — подчеркнул он.

Других деталей чиновник не поведал. Официальной информации от ВСУ нет.

Между тем Корреспондент "Донбасс Реалии" Сергей Горбатенко сообщил, что уничтоженный российский самолет прямо перед убытком обстрелял Краматорскими авиабомбами. К слову, в Сети сообщили, что самолет могли сбить сами россияне.

Как сообщалось, ВСУ устроили разгром российской бронетехники на Кураховском направлении. оккупанты бросают большие силы на прорыв в Курахово. В октябре уже было два массированных штурма в районе села Константиновка.

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