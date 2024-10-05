Обломки попадали возле Константиновки.
В субботу, 5 октября, украинские Силы обороны сбили российский самолет в Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Константиновской МВА Сергей Горбунов в комментарии "Общественное Донбасс".
"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор — повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", — подчеркнул он.
Других деталей чиновник не поведал. Официальной информации от ВСУ нет.
Между тем Корреспондент "Донбасс Реалии" Сергей Горбатенко сообщил, что уничтоженный российский самолет прямо перед убытком обстрелял Краматорскими авиабомбами. К слову, в Сети сообщили, что самолет могли сбить сами россияне.
Как сообщалось, ВСУ устроили разгром российской бронетехники на Кураховском направлении. оккупанты бросают большие силы на прорыв в Курахово. В октябре уже было два массированных штурма в районе села Константиновка.