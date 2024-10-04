ВСУ устроили разгром российской бронетехники на одном из направлений

На Кураховском направлении продолжает активно использовать бронетехнику.
На Кураховском направлении украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники российской армии. Оккупанты бросают большие силы на прорыв в Курахово. В октябре уже было два массированных штурма в районе села Константиновка.
Об этом сообщил представитель пресс-службы 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.
По его словам, враг на Кураховском направлении продолжает активно использовать бронетехнику и атакует колоннами. 1 октября кафиры привлекли 19 единиц, а 3 октября — 10 единиц бронетехники.
"Наши десантники фактически умножили этот российский штурм на ноль. Из 10 единиц техники наши воины поразили 7 – танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. 20 окупантов в этой атаке погибли и еще более 20 были ранены", — отметил он.
По его словам, россияне пытаются усилить наступление. Впрочем, ВСУ уничтожают до 10 единиц техники за каждую атаку. Ситуация в этом направлении становится все более напряженной. Дрималовский подчеркнул, что с высоты бои выглядят как поля, заполненные сотнями единиц сожженной российской бронетехники. Это свидетельствует о серьезных потерях врага.
"Этот район, где стоят николаевские десантники, вблизи села Константиновка в Марьинском обществе — это фактически кладбище российской бронетехники", — подчеркнул он.
Напомним, военные заявили о рекордном разгроме армии РФ при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.
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