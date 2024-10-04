ВСУ устроили разгром российской бронетехники на одном из направлений

На Кураховском направлении украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники российской армии. Оккупанты бросают большие силы на прорыв в Курахово. В октябре уже было два массированных штурма в районе села Константиновка.

Об этом сообщил представитель пресс-службы 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

По его словам, враг на Кураховском направлении продолжает активно использовать бронетехнику и атакует колоннами. 1 октября кафиры привлекли 19 единиц, а 3 октября — 10 единиц бронетехники.

"Наши десантники фактически умножили этот российский штурм на ноль. Из 10 единиц техники наши воины поразили 7 – танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. 20 окупантов в этой атаке погибли и еще более 20 были ранены", — отметил он.

По его словам, россияне пытаются усилить наступление. Впрочем, ВСУ уничтожают до 10 единиц техники за каждую атаку. Ситуация в этом направлении становится все более напряженной. Дрималовский подчеркнул, что с высоты бои выглядят как поля, заполненные сотнями единиц сожженной российской бронетехники. Это свидетельствует о серьезных потерях врага.

"Этот район, где стоят николаевские десантники, вблизи села Константиновка в Марьинском обществе — это фактически кладбище российской бронетехники", — подчеркнул он.

Напомним, военные заявили о рекордном разгроме армии РФ при попытке врага контратаковать в Волчанске на Харьковщине.

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