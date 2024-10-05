На Рівненщині син зарубав сокирою рідну матір

У Рівненській області 43-річний чоловік під час сварки вбив свою матір. Тіло жінки виявив сусід.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Між загиблою та її 43-річним сином вночі за місцем проживання відбулася сварка, яка переросла у бійку. Під час сутички чоловік схопив сокиру та завдав два удари матері по голові, один з яких виявився смертельним", - йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі повідомили 43-річному мешканцю Дубенського району про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Хмельницькій області дружина вбила свого чоловіка під час обіду.

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