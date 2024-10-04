Україну накриє циклон: як і де сильно погіршиться погода

На заході буде прохолодно.

Вже цими вихідними, 5-6 жовтня, до України прийде циклон з півдня. Він принесе опади, які накриють переважну більшість країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"5-6 жовтня у західних, північних, центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), на Одещині пройдуть періодично дощі різної інтенсивності", - йдеться у прогнозі синоптикині.

На сході, а також у більшості областей на півдні втримається суха погода.

Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні - 24-28° тепла. Тим часом у західних областях прохолодно - 11-17°. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть +18-24°.

У Києві у субота і неділю періодично дощитиме. Температура повітря 5 жовтня становитиме близько 18° тепла, а 6 жовтня - повітря прогріється до +22°.

Нагадаємо, до України прийшла буря з Каспію. Ситуація із запиленістю повітря покращиться, коли атмосферний фронт з дощами принесе свіже повітря з заходу.

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