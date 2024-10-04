Осінь готує сюрприз: в Україні різко зміниться погода — огляд

Погода в жовтні 2024 в Україні буде теплішою, ніж зазвичай.

Синоптики повідомили про чергове потепління в Україні. Цього тижня подекуди очікується до +26°, а заморозки найближчими днями, про які синоптики попереджали раніше, вже не прогнозуються.

Про те, як довго ще можна буде насолоджуватися теплом, а коли доведеться витягати зимові куртки, розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Знову тепло

Осіння холоднеча щойно прийшла до України, але, як виявилося, ненадовго. На заході країни очікується потепління, а на решті території збережеться практично літнє тепло.

“З понеділка температура в Україні знизилася, але однаково на південному сході досі залишаються високі показники. І найближчими днями там збережеться температура в межах +22...+26 градусів. У більшості областей стовпчики термометрів показують удень +16...+21 градус. Це доволі комфортні умови як для жовтня місяця", – зазначила в коментарі OBOZ.UA синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За прогнозом синоптикині, практично протягом усієї першої декади місяця буде певне підвищення температури.

“Заморозків на заході України вже не буде. Наприклад, уночі 4 жовтня на заході температура очікується +7...+12, на решті території – до +15, а вдень повітря прогріється до +19...+24. Лише на півночі України буде трохи свіжіше”, – прогнозує вона.

Наталя Птуха повідомила, що наразі на погоду в Україні впливає холодна повітряна маса з заходу і тепліша – з південного сходу. Через це подекуди температура може бути нижчою, коли будуть дощі та хмарність. Але якщо погода сонячна, температури можуть сягати +20 градусів. У Київській області стрімкого зниження температури в найближчі 5-10 днів не очікується, додала синоптик.

Чи будуть дощі

Про теплий початок жовтня повідомляв і кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

За його словами, завдяки атмосферній циркуляції з південного сходу на територію України продовжить надходити тепле повітря з південніших широт. Таким чином, температурний фон перевищуватиме норму на 5–10 °С.

“Лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода, в окремі дні не виключені заморозки. Дощі вірогідніші у другій половині тижня, проте охоплять вони не всю територію України. На сході триватиме посушливий період”, – зазначив він.

Прогноз на вихідні

За прогнозом метеоролога, сьогодні, 4 жовтня, на більшій частині території країни утримається суха та аномально тепла погода. Лише в західних областях вранці та вдень місцями пройдуть дощі, також можливі тумани. Температура повітря вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у західній частині +14…+19 °С. А вихідними позначки місцями будуть дещо вищими.

“В суботу, 5 жовтня, вночі в західних областях, вдень також місцями в південних, центральних і північних регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами. На лівобережжі без істотних опадів. Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +17...+22 °С, на південному сході, в Криму та в Приазов'ї – +23...+28 °С.

В неділю, 6 жовтня, нестійка погода з дощами очікується у більшості областей країни, крім східної та західної частини. Місцями можливі грози і шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +15…+20 °С, у південно-східній половині та в Криму +23…+28 °С”, – йдеться у прогнозі.

Аномально теплий жовтень

В українському гідрометцентрі зауважили, що погода в Україні в жовтні 2024 року буде теплішою, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня температура буде на 1-1,5 градуса вище норми.

"Середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму", – прогнозують синоптики.

Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм. Це, за даними синоптиків, у межах норми.

Якою буде зима?

Тим часом стало відомо, що зима в Україні очікується доволі тепла, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури.

Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

"Повторюється ситуація весни, дзеркально, коли на погоду Європи й України суттєво впливав Азорський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені та зими цього року", – зазначила вона.

Завдяки цьому повітряні маси на територію України заходитимуть з району Середземного моря та Атлантики.

"Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася. І відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник сприятиме тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку", – пояснила метеорологиня.

Крім того, на погоду впливає парниковий ефект.

"Завдяки цьому ефекту у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася… Плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться – стосовно теплої зими", – зазначила Віра Балабух.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

"Зима також поки що очікується теплою. Але можливі затоки арктичного холоду", – каже вона.

Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

"Жовтень також, ми бачимо, що дуже ймовірно, буде доволі теплим… І надалі очікується, що й наступні місяці також можуть бути аномально теплими. Тобто йдеться про зимові місяці", – каже вона.

Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експертка пояснила, що якщо загальна фонова температура буде достатньо високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів.

Чи будуть взимку відключення світла

Тим часом українців попередили про можливі відключення світла взимку. Однак їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій, ефективності ППО і самої погоди. Так, Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі пережити майбутню зиму.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Financial Times.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму. Проте щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку на наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему", – стверджує він.

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Тімченко попередив, що за найкращим сценарієм, цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день. І це лише в разі відсутності нових масованих ударів РФ і сильних морозів. Міністерство енергетики запевнило Financial Times, що розробило стратегію та створило умови для децентралізації енергетики. Проте подробиць у відомстві не розкрили.

Своєю чергою в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт повідомив, що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за температури від нуля градуса і вище, а також з незначними обмеженнями – за температури мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб.

"За температури, яка характеризуватиметься або нульовими, або позитивними значеннями, ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі – вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", – зазначив він.

Керівник компанії уточнив, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень. Згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора, на осінньо-зимовий період 2024-2025 років на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії лише протягом трьох місяців: у грудні-лютому.

Як пояснив Брехт, за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин. Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту.

Серед таких чинників голова "Укренерго" назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації, а також відновлення до зими додатково потужностей теплової генерації.

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Нагадаємо, цими вихідними, 5-6 жовтня, до України прийде циклон з півдня. Він принесе опади, які накриють переважну більшість країни.

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