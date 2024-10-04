Кому вигідна відставка Буданова і до чого тут Сирський – відповідь експерта

Експерт не виключає, що звільнення Буданова може хотіти хтось із державного апарату або силових структур.

Чутки про ймовірне звільнення керівника ГУР Кирила Буданова могли запустити його опоненти, які прагнути займати цю посаду.

Таку думку висловив голова Центру політичних студій "Доктрина", політичний консультант Ярослав Божко в ефірі "Київ 24".

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Експерт не підтверджує, що розповсюдження таких чуток може бути вигідним головкому Сирському, як про це писали деякі ЗМІ.

"Знаєте, я не спостерігав жодного разу, щоб люди лояльні, умовно кажучи, медійно до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з військового командування, десь публічно, хоча б словом, негативно заділи Буданова. Тобто тут не та очевидна історія, де це може походити з його боку. Я вважаю, що це історія більш широка. Можливо, є групи, які зацікавлені в тому, щоб Буданова зняти з посади очільника ГУР. Це – не Сирський", – каже Божко.

Експерт не виключає, що звільнення Буданова може хотіти хтось із державного апарату або силових структур. На його думку, ці люди нібито можуть поширювати інформацію про ймовірне звільнення очільника ГУР, щоб протестувати певний тренд або настрої, які можуть залетіти у суспільстві.

"Спершу це намагаються ввести в широке обговорення, а потім в кулуарах доносити до представників влади, що нібито незадоволення (від звільнення Буданова – Ред.) не було і можна спробувати (звільнити – Ред.). За бажанням, і на Буданова можна знайти певний рівень медійної критики", – підсумував Ярослав Божко.

Що відомо про ймовірне звільнення Буданова

Раніше повідомлялося, що очільник Міноборони Умєров звільнив двох заступників керівника ГУР Буданова. На тлі чого в Мережі почали "розганяти" чутки про відставку самого керівника ГУР.

Як зазначало видання "Forbes Україна" з посиланням на власні джерела в оборонному секторі та оборонному комітеті Верховної Ради писало про те, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито має конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, через що розвідку не залучили до проведення Курської операції.

Видання NV писало, що новим керівником ГУР може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови Служби зовнішньої розвідки України.

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БУДАНОВА ВІДПРАВЛЯТЬ У ВІДСТАВКУ?! Гучні подробиці

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