Що може розвалити Росію: Буданов про роль лідера і сепаратисті рухи в РФ

Заворушення в деяких російських регіонах можуть призвести не лише до сепаратистських дій, але й до громадянської війни.

Навіть за умови максимальної стабільності влади у Російській Федерації можливі такі суспільні потрясіння, які призведуть до зміни лідера та розвалу держави.

Про це говорив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю письменнику Сергію Жадану для "Радіо Хартія".

У цьому контексті він згадав бунт Пригожина влітку 2023 року та революційні події в Російській імперії 1917 року, після яких до влади прийшла більшовицька партія Леніна.

За словами Буданова, і під час більшовицького перевороту 1917 року, і під час бунту Пригожина у Росії була максимальна стабільність влади, але з’явилася авторитетна людина, якій повірили, і ситуація різко змінилася.

“Прості люди, які коли [колони Пригожина] їхали по Ростову, по трасах їхали, кричали йому: “Женя, давай на Москву”. А потім вони на виборах голосували за Путіна. Таке суспільство, це ментальні особливості. Вони люблять свого лідера. Якщо з’явиться інший лідер, вони полюблять іншого лідера. Нема проблем. Але він повинен з’явитись”, - зазначив очільник воєнної розвідки.

Ще однією із системних загроз для існування РФ, яку, за словами Буданова, відзначають відповідні фахівці у самій Росії, є певні етнічні регіони, в яких існує серйозний рівень національного невдоволення і підгрунтя до національного спротиву.

На думку очільника ГУР, заворушення в таких регіонах можуть призвести не лише до сепаратистських дій, але й до громадянської війни.

“Це одне з небагатьох, що може, в їхньому розумінні, їх [чинну владу Росії] розхитати”, - зазначив Буданов.

При цьому він наголосив, що було б безвідповідальним просто сподіватися, що в державі-агресорці стануться якісь зміни самі по собі.

“Не треба надіятися на диво, якщо ти для цього нічого не робиш. Якщо ми будемо чекати, що хтось має з’явитись [в Росії], нічого не буде. Або з’явиться — і буде ще гірший. Це теж варіант”, - підсумував очільник військової розвідки.

Нагадаємо, у червні 2024 року у російській республіці Дагестан, яку населяють здебільшого мусульмани, сталися масові заворушення зі стріляниною та підпалами культових споруд.

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