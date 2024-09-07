Что может развалить Россию: Буданов о роли лидера и сепаратистских движениях в РФ

Беспорядки в некоторых российских регионах могут привести не только к сепаратистским действиям, но и к гражданской войне.

Даже при максимальной стабильности власти в Российской Федерации возможны такие общественные потрясения, которые приведут к смене лидера и развалу государства.

Об этом говорил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью писателю Сергею Жадану для "Радио Хартия".

В этом контексте он упомянул бунт Пригожина летом 2023 года и революционные события в Российской империи 1917 года, после которых к власти пришла большевистская партия Ленина.

По словам Буданова, и во время большевистского переворота 1917 года, и во время бунта Пригожина в России была наибольшая стабильность власти, но возник авторитетный человек, которому поверили, и ситуация резко поменялась.

“Простые люди, когда [колонны Пригожина] ехали по Ростову, по трассам ехали, кричали ему: “Женя, давай на Москву”. А затем они на выборах голосовали за Путина. Такое общество, это ментальные особенности. Они любят своего лидера. Если появится другой лидер, они любят другого лидера. Нет проблем. Но он должен появиться”, — отметил глава военной разведки.

Еще одной из системных угроз для существования РФ, которую, по словам Буданова, отмечают соответствующие специалисты в самой России, есть определенные этнические регионы, в которых существует серьезный уровень национального недовольства и основы для национального сопротивления.

По мнению главы ГУР, беспорядки в таких регионах могут привести не только к сепаратистским действиям, но и к гражданской войне.

"Это одно из немногих, что может, в их понимании, их [действующую власть России] расшатать", — отметил Буданов.

При этом он подчеркнул, что было бы безответственно просто надеяться, что в государстве-агрессоре произойдут какие-то изменения сами собой.

“Не надо надеяться на чудо, если ты для этого ничего не делаешь. Если мы будем ожидать, что кто-нибудь должен появиться [в России], ничего не будет. Или появится – и будет еще хуже. Это тоже вариант”, — подытожил глава военной разведки.

Напомним, в июне 2024 года в российской республике Дагестан, населяемой в основном мусульманами, произошли массовые беспорядки со стрельбой и поджогами культовых сооружений.

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