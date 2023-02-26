"Будут московиты, уральцы": Путин признал угрозу распада России

Президент России Владимир Путин переживает, что если РФ развалится, то россияне "как народ" могут исчезнуть.

Об этом он заявил в интервью пропагандистским телеканалам.

"Российский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее обломками, может не сохраниться – "будут московиты, уральцы и другие".

Также Путин не забыл вспомнить о ядерном оружии, что Россия "должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех других стран НАТО", не уточнив, что это значит.

Кроме того, Путину задали вопрос, будет ли Россия в перспективе "подсчитывать боеголовки" Британии и Франции.

"Ну, конечно. Мы ведь в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя разве что не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее всего, политическая организация, а не военный блок. Ну, где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы из центра поля", — сказал диктатор.

Напомним, вторжение Путина в Украину принесло России смерть и разрушение. Но также привело к огромным военным потерям для его собственной страны: по последним данным Генштаба, число погибших российских солдат достигло более 148 130 человек.

Накануне представители пяти регионов России (Урала, Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Ленинградская область), Сибири и Кубани объявили о начале подготовки референдумов за свою независимость.

Тем временем, война повлияла на цены на энергоносители и продовольствие во всем мире и продолжает угрожать европейской и глобальной безопасности.

Недовольство русских элит: Путин тайно готовил вторжение в Украину

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